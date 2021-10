Deputada Cássia destina emendas para Federação de Futebol Society de Rondônia

A deputada estadual Cassia Muleta (PODE) destinou, através de emenda parlamentar, recurso no montante de R$ 100 mil reais para aquisição de veículo automotor para atender a Federação de Futebol Society de Rondônia.

O recurso será de grande valia para a Federação e trará melhorias para o esporte desenvolvido em vários municípios do estado. É de conhecimento geral que o esporte modifica vidas, mas, para isto, é necessário que haja apoio por parte do Poder Público através de recursos que viabilizem o trabalho.

Para o esporte, mais importante que formar atletas, é essencial formar cidadãos melhores. A Federação de Futebol desempenha um papel valioso na sociedade, formando jovens jogadores competentes e talentosos, motivo pelo qual, a parlamentar não mediu esforços para atender ao pedido.

“Eu acredito que o esporte pode mudar destinos, e que é necessário que nós políticos tenhamos os olhares voltados à essa questão. Me coloco à disposição para auxiliar no que for necessário e atender às demandas dessa pasta “, afirmou a deputada Cassia.

Fonte: Assessoria