Deputada Cássia destina recurso para aquisição de playground para Vale do Paraíso

A Deputada Estadual Cassia Muleta destinou, nesta semana, através de emenda parlamentar, recurso no montante de R$ 112 mil reais para aquisição de um playground para atender alunos da rede municipal de ensino de Vale do Paraíso.

O pleito se faz necessário, haja vista que faz parte do aprendizado das crianças também as atividades em playground, já que promovem a socialização, desenvolvimento e estímulo da criatividade, extremamente essenciais nessa faixa etária. Os equipamentos atenderão alunos das seguintes escolas: Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, Centro Educacional Professora Maria Matilde, EMEIEF Jorge Teixeira e EMEF Ivonete Venâncio. Ademais, importante salientar que a aquisição de equipamentos e brinquedos consta na estratégia das Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, merecendo total amparo do Poder Público.

A Parlamentar, que há muito já realiza trabalhos atuantes em prol de Vale do Paraíso, reafirma, através de mais este recurso, seu compromisso com a população e se dispõe a trabalhar cada vez mais para construir uma Rondônia desenvolvida.

Texto: Assessoria

Foto: Diego Queiroz