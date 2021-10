Deputada Cássia promove a abertura da campanha pelo Outubro Rosa

Evento foi realizado em parceria com o Banco de Lenços de Rondônia

A deputada estadual Cassia Muleta (PODE) deu por aberta, nesta quarta (07), a Campanha do Outubro Rosa em parceria com o Banco de Lenços de Rondônia, representado pela assistente social Solange Hiroshe, em um evento realizado na Assembleia Legislativa de Rondônia.

A solenidade, preparada pela equipe técnica da Parlamentar e pelo Cerimonial da Casa de Leis teve o apoio do presidente Alex Redano e demais deputados. O evento contou com a ilustre presença da primeira dama Ieda Chaves, a promotora de justiça Tânia Garcia, bem como profissionais da saúde especialistas em oncologia, pacientes que tratam câncer e servidores da Casa.

O intuito do evento era concretizar a abertura do Outubro Rosa, considerado o mês de conscientização do câncer de mama e uterino. Dados apontam que Rondônia é um dos estados com maior número de casos de câncer feminino no Brasil, o que reforça a importância da conscientização a fim de prevenir os casos graves da doença, já que um câncer detectado no início possui grandes chances de cura. Outro aspecto extremamente importante desta campanha é a parceria da deputada Cássia com o Banco de Lenços de Rondônia e seu projeto de arrecadação de lenços para doação para pacientes em tratamento de câncer. Durante todo o mês de outubro, um ponto de coleta ficará instalado no hall de entrada da Assembleia Legislativa para todos aqueles que desejem doar.

“Me sinto muito honrada em ter sido procurada para apadrinhar este lindo projeto, coloco meu gabinete à inteira disposição do Banco de Lenços e das mulheres guerreiras que estão nessa luta contra o câncer. Estou também enfrentando uma doença, como muitos sabem, mas acredito que com fé e o correto tratamento é possível vencer”, afirmou a deputada.

Texto: Assessoria

Foto: Thyago Lorentz-ALE/RO