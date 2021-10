Deputada Rosangela Donadon destaca importância da campanha “Outubro Rosa”

Parlamentar lembrou da importância do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama

A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT), destacou a importância para a sociedade da campanha do Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama.

A parlamentar, que também é profissional da área da saúde, ressaltou que a mobilização do Outubro Rosa tem como objetivo alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce e o quanto ele é determinante no sucesso do tratamento.

A deputada lembrou que, neste mês, por causa da mobilização, a procura pelos exames triplica por conta do alerta da campanha.

“É uma campanha linda, que é abraçada por todo o Brasil e que ajuda a salvar vidas. Então, mulheres, vamos nos cuidar, realizando o preventivo, autoexame, a mamografia regularmente. E se notar qualquer alteração, procure uma unidade de saúde mais próxima. Mulher que se ama é mulher que se cuida, que se previne e que ama a vida”, destacou a parlamentar.

Rosangela Donadon também conclamou toda sociedade a participar da campanha. “Esse é momento de estamos juntos e colaborando para que o Outubro Rosa cresça cada vez mais, com o apoio da sociedade em alertar as mulheres a essa realidade, bem como os poderes públicos em desenvolver ações assertivas de combate ao câncer”, finalizou a deputada.

Texto e foto: Assessoria