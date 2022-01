Deputado Adelino Follador anuncia empenho de recursos para Saúde de Alto Paraíso

Medicamentos e testes rápidos do Covid-19 estão sendo comprados pela Prefeitura

O deputado Adelino Follador (DEM) anunciou nesta quarta-feira (05) empenho da liberação de mais uma emenda parlamentar para o município de Alto Paraíso, atendendo a solicitação do prefeito João Pavan (DEM) e da vereadora Elissandra Queiroz (DEM), no valor de R$ 150 mil, em convênio com o Governo do Estado e Secretaria de Estado da Saúde, para aquisição de medicamentos e testes rápidos do Covid-19.

O parlamentar reafirmou o compromisso com o município de Alto Paraíso, em parceria com o prefeito Pavan e a vereadora Elissandra, que além da destinação de diversas emendas parlamentares, tem feito indicações ao Governo do Estado e intermediado em ações voltadas ao município.

“Agradeço ao deputado Adelino, que sempre ajudou Alto Paraíso, já são várias emendas que pedimos e fomos atendidos, com esse recurso a Prefeitura vai poder recompor muitos medicamentos na Farmácia Municipal e Hospital e os testes são fundamentais para um diagnóstico rápido da Covid-19”, disse a vereadora.

