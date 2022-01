Deputado Adelino Follador comunica empenho de R$ 100 mil para compra de tubos em PEAD para Ariquemes

Tubos serão utilizados na substituição de pontes na zona rural e saneamento em pontos de alagamentos

O deputado Adelino Follador (DEM) comunicou, nesta quinta-feira (06), que foi empenhado o recurso no valor de R$ 100 mil, de emenda parlamentar de sua autoria, atendendo a indicação do vereador Jorge Camelô (Pros), para a compra de tubos em PEAD, que serão utilizados em saneamento na área urbana e na substituição de pontes de madeira na zona rural de Ariquemes.

“Com este recurso a Prefeitura vai garantir ações importantes em pontos que necessitam de saneamento para acabar com alagamentos na cidade e a troca de pontes de madeira na zona rural. Já foram destinamos diversas emendas para vários setores de Ariquemes, através do meu mandato também são várias indicações e intermediamos em várias ações para beneficiar à população”, disse Follador.

O vereador Camelô agradeceu ao parlamentar por mais este recurso, destacando a boa parceria que resulta em ações que beneficiam a todos. “Tem muitos locais críticos nas estradas vicinais e na zona urbana do município, locais que não suportam o volume de água no período chuvoso, com estes tubos resolveremos o problema em vários locais”, afirmou.

Texto e foto: Assessoria