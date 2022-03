Deputado Adelino Follador destaca luta e comemora reajuste de 33,24% dos professores

Segundo o deputado é preciso manter a luta por uma educação de excelência e por melhorias contínuas para os profissionais da educação.

O Deputado Adelino Follador (União Brasil) comemorou nesta quarta-feira (16) a decisão do Governo do Estado de reajustar linearmente os salários dos profissionais da Educação em 33,24%, destacando que esta foi uma de suas maiores lutas como servidor e como membro do Parlamento rondoniense, visando o reconhecimento desta categoria que tem a missão de formar e preparar cidadãos para a vida para a construção do mundo melhor.

Ele explicou que o anúncio feito pelo governador Marcos Rocha atende não apenas a categoria dos professores, mas também ao conjunto dos técnicos da Educação, que também terão seus salários reajustados em 33,24%, retroativos a janeiro de 2022, “o que considero uma importante notícia para os servidores que há anos lutam por melhores salários e por melhores condições de trabalho”, disse Follador, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, afirmando que ele próprio é testemunha e um dos proponentes dessas reivindicações dos professores.

Ao agradecer ao Executivo pela decisão de atender à reivindicação dos professores e reajustar seus salários já a partir deste mês de março, reatroativamente a janeiro de 2022, Adelino Follador disse que esta vitória é o resultado da história de luta dos professores rondonienses que, segundo ele, só está começando, e que outras melhorias ainda serão incorporadas a depender da união da categoria.

“Para isso é preciso que nos unamos para manter firmes os ideais de construção de uma educação de excelência e por melhorias contínuas”, disse o deputado, indicando a necessidade de que essas conquistas sejam lastreadas por iniciativas que dignifiquem os profissionais, sempre com melhores salários e boas condições de trabalhos, que possam refletir no aprendizado.

“Hoje é um dia significativo para os professores e profissionais da Educação rondonienses, por esta vitória, e por isso rendo minhas a todos”, destacou Adelino Follador voltando a agradecer ao Governo do Estado pela decisão.

Foto e Texto: Assessoria