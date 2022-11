Deputado Alan Queiroz assume liderança do governo Marcos Rocha na Assembleia

Novo líder é deputado reeleito e deve seguir na função, inclusive no novo governo.

O Deputado Estadual Alan Queiroz (Podemos) assumiu na sessão desta terça-feira, 29, a liderança do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia. O ato assinado pelo governador Marcos Rocha (União) nomeando o parlamentar para a função foi lido em plenário e passa a ter validade imediata.

O governo Marcos Rocha estava sem um líder na Assembleia Legislativa desde as eleições de outubro, quando o deputado Luizinho Goebel entregou a função e algumas matérias de autoria do governo estavam enfrentando dificuldade na tramitação, pela falta do líder.

Com a Nomeação de Alan Queiroz, o governo começa a ajustar a sua relação com o legislativo estadual já para o novo mandato, uma vez que Queiroz deve continuar na função pelo menos pelos próximos dois anos. A vaga de vice-líder do governo, que era ocupada pelo deputado licenciado Ismael Crispin (PSB), no entanto, continua vaga, devendo ser preenchida nos próximos dias.

Antes de assumir como deputado estadual na atual legislatura, Alan Queiroz foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Porto Velho. No legislativo municipal também desempenhou a função de líder do governo do atual prefeito Hildon Chaves (União), quando ajudou a aprovar projetos importantes para o desenvolvimento do município de Porto Velho.

