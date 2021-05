Deputado Alan Queiroz libera recurso de R$ 100 mil para compra de tubos armcos para Candeias do Jamari

Emenda foi disponibilizada atendendo solicitação do vereador Paulinho Mecânico

O deputado Alan Queiroz (PSDB) disponibilizou uma emenda no valor de R$ 100 mil para o município de Candeias do Jamari que será utilizado para compra de tubos Armcos para a recuperação de estradas no município. A demanda foi apresentada em março, pelo vereador Paulo Macário da Silva (PATRIOTA), durante uma visita do deputado ao município.

Na oportunidade, Alan cumpria uma extensa agenda no município, e, ao tomar conhecimento pelo vereador “Paulinho Mecânico” da necessidade de manutenção e recuperação de algumas pontes nas linhas vicinais que ainda se encontram em condições precárias, prejudicando o escoamento da produção, o parlamentar então solicitou um levantamento das necessidades, o que foi feito posteriormente pela equipe da prefeitura e entregue ao vereador.

O projeto foi apresentado no gabinete de Alan Queiroz, e a demanda foi atendida.

O documento de liberação do recurso de 100 mil reais para a compra dos Tubos Armcos foi entregue nas mãos do prefeito Valteir Queiroz, que agradeceu o emprenho do deputado em ajudar Candeias.

Na oportunidade, Alan Queiroz voltou a ratificar seu compromisso com o município: “Por enquanto, esse valor vai ajudar na recuperação dessas pontes, já que o período das chuvas deu uma trégua e vamos aproveitar o verão para trabalhar ainda mais em prol dessas comunidades que produzem nossos alimentos e precisam ter condições de escoar sua produção”.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto e foto: Assessoria