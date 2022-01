Deputado Alex Redano conquista R$ 100 mil para a compra de medicamentos para a rede pública de saúde de Rio Crespo

Recurso foi indicação do presidente Alex Redano e vai atender rede municipal de saúde

Já estão empenhados R$ 100 mil para a aquisição de medicamentos para atender a rede pública de saúde no município de Rio Crespo, na região do Vale do Jamari. O recurso será liberado através de convênio entre o Governo e o município, após a indicação do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos).

“A saúde sempre requer mais atenção e investimentos, em especial em tempos de pandemia, que ainda atravessamos. Esse recurso que buscamos junto ao Governo para apoiar o município vai ser importante para abastecer as unidades de saúde de Rio Crespo”, disse Redano.

Investimentos

Em 2021, Rio Crespo recebeu ainda R$ 400 para realizar a manutenção das estradas vicinais, mais R$ 150 mil para a troca de pontes de madeira nas linhas rurais e outros R$ 85 mil para a aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Educação. O volume de recursos disponibilizados através de emendas ou de indicação junto ao Governo por Alex Redano, somam mais de R$ 730 mil, beneficiando a população do município em diferentes setores.

Texto: Eranildo Costa Lina/ALE-RO

Foto: Diego Queiroz/ALE-RO