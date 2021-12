Deputado Alex Silva empenha emenda parlamentar para o 3º Festival da criança de artes marciais

Deputado participou de evento com atletas do Clube Shotokan

O Deputado Alex Silva (Republicanos), esteve prestigiando a abertura do 3º Festival da Criança de Artes Marciais, promovido pelo Clube Shotokan, no Esportivo no Ginásio de Esportes Claudio Coutinho, em Porto Velho, no sábado (27), de novembro. Graças ao recurso de emenda parlamentar individual do deputado e o empenho do idealizador e organizador do evento, Erivelto Almeida e toda sua equipe, foi possível a realização deste grande festival.

O evento contou com a participação de atletas mirins de diversas modalidades como: capoeira, karatê, taekwondo, e jiu-jitsu, bem como, de autoridades. Representando o Governador do Estado, Sandro Rocha, o Superintendente da Sejucel, Jobson Bandeira, e vários mestres, senseis e professores de artes marciais.

“Nosso investimento para esse festival, é uma forma de colaborar para a socialização dessas crianças, gerando através da prática das artes marciais diversos princípios como disciplina, respeito com os mais velhos, e dedicação, além da oportunidade de encontrar talentos através do esporte”, contou Alex Silva.

Texto e foto: Assessoria