Deputado Anderson entrega uniformes e kits esportivos a quase 600 atletas da Liga Desportiva de Pimenta Bueno

Parlamentar destacou a importância da atuação de políticos no desenvolvimento de políticas públicas para o esporte

“O futebol tem uma função determinante na sociedade e é uma importante porta de entrada para a ascensão social do atleta. É fundamental que não deixemos de investir no esporte como política pública para que seja possível que esses jovens tenham condições de serem reconhecidos por seus talentos.” afirmou o deputado Anderson Pereira (PROS), durante solenidade de entrega de uniformes, bolas society e equipamentos de treino a 560 atletas que representam 35 equipes da Liga TopNet de Futebol Society, em Pimenta Bueno.

No último domingo (17), o deputado estadual Anderson Pereira entregou uniformes para todos os atletas de 35 times da Liga Desportiva de Pimenta Bueno, bolas society e diversos equipamentos de treino, beneficiando diretamente 569 atletas e incentivando o futebol profissional do município.

Os recursos para compra dos uniformes e equipamentos de jogo foram viabilizados por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado, a pedido dos presidentes da associação, Derson Otiniel e Fábio Matias, e apoiado pela Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), que estiveram presentes na solenidade de entrega oficial dos kits aos jogadores.

Durante a entrega dos uniformes, o deputado Anderson Pereira destacou a importância da atuação de políticos no desenvolvimento de políticas públicas para o esporte.

“Hoje nós podemos assegurar melhores condições para que esses jovens pratiquem o futebol com mais qualidade. Nós precisamos, como políticos, apoiar o esporte local, dando todo o incentivo que a gente pode viabilizar para garantir uma prática esportiva de qualidade a população e oportunizar acesso ao esporte para os nossos jovens”, afirmou.

Durante a solenidade, um dos presidentes da Liga, Derson Otiniel, aproveitou para agradecer pelos investimentos no futebol society. “É com muita alegria que recebemos todo esse material esportivo, através do Deputado Anderson, para que possamos continuar fazendo um futebol profissional no nosso município. Anderson tem feito um trabalho intenso na valorização esportiva do nosso estado e agora estamos sendo mais uma vez contemplados com o seu trabalho.”, agradeceu.

Para o parlamentar, a Liga tem feito um trabalho notável e que tem chamado atenção de todo o estado graças a organização exemplar dos presidentes do clube nos campeonatos locais.

“Quero parabenizar o Derson, juntamente com o Fábio, que tem organizado a Liga de Pimenta Bueno e feito um trabalho diferenciado em Rondônia. O município, hoje, é um exemplo nesse sentido e nós iremos levar essa ideia para os outros municípios também. Estou sempre em atuação para fortalecer e apoiar o esporte no estado”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria