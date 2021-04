Deputado Anderson indica contratação voluntária de policiais penais aposentados do Estado

Proposta tem como objetivo reforçar esquema de segurança nas penitenciárias de Rondônia

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS), encaminhou ao Governo do Estado, com cópia à Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, pedido indicando a necessidade da criação de norma própria, no sentido de possibilitar a reversão (contratação) voluntária de policiais penais aposentados, para suprir a carência de servidores nas penitenciárias de Rondônia.

O parlamentar destaca a preocupação com o aumento da população carcerária no estado, que, de acordo com o último balanço feito pela SEJUS em setembro de 2020, possuía mais de 14 mil apenados, sendo quase 8 mil só em Porto Velho.

A preocupação de Anderson se torna visível uma vez que o número de baixas no sistema penitenciário é considerada alta, sem previsão nenhuma de reposição através de concurso público, o que deixa o policial penal totalmente vulnerável, acarretando em riscos a própria vida, e aos apenados, tendo em vista a dificuldade de manter a ordem, salientando que é comum serem encontrados objetos não permitidos dentro das unidades, posto que o quantitativo de policiais penais é insuficiente.

“Temos o aumento da população carcerária e uma redução do efetivo de agentes. Isso é perigoso. O sistema pode ficar superlotado com o aumento da população carcerária e pode influenciar na segurança pública. É isso que as autoridades precisam entender”, disse Anderson Pereira, alegando que o sistema pode entrar em colapso, caso o governo estadual não considere o aumento de policiais penais. “Não podemos deixar que isso aconteça. O sistema está controlado e precisa se manter assim.”

Melhoria Salarial

O deputado Anderson pediu novamente mais atenção do governo do estado para com a Polícia Penal e Sistema Socioeducativo no que tange às questões salariais das categorias, que amargam mais de 8 anos de defasagem.

Anderson que é Policial Penal de carreira, defende que haja uma atualização salarial considerável para valorizar o trabalho destes profissionais que mesmo sem nenhum incentivo, desempenham suas funções de forma exemplar. A diferença de salários entre as classes da Segurança Pública acaba criando uma grande insatisfação nas categorias que muitas das vezes decidem por comporem movimentos paredistas, para mostrarem descontentamento.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto e foto: Assessoria