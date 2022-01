Deputado Anderson Pereira cobra informações sobre a demora na abertura do concurso público da Polícia Civil de Rondônia

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS), encaminhou ao Poder Executivo extenso à Casa Civil e Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, requerimento solicitando em caráter de urgência, informações acerca da tramitação do processo licitatório para deflagração do concurso da Polícia Civil de Rondônia. A justificativa é a carência de profissionais em todas as áreas e a necessidade de efetivos para a continuidade do serviço com autonomia.

A Polícia Civil de Rondônia (PC RO) atualmente tem um déficit de mais de 4 mil servidores, o que torna necessário o preenchimento de novas vagas nos cargos de: agente de polícia, delegado, médico legista, auxiliar de necropsia, escrivão.

É notório que a PC/RO, mesmo com o efetivo muito abaixo do esperado, é considerada umas das melhores polícias judiciárias do país, sendo preciso a recomposição de efetivo dessa importante instituição que tem um papel fundamental nas ações de segurança no estado.

Como membro da Comissão de Segurança Pública da ALE/RO, Anderson vai continuar acompanhando e cobrando melhorias para todas as instituições que compõem o setor da segurança pública, sendo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Sistema Penitenciário na busca de melhor valor.

Texto e foto: Assessoria