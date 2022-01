Deputado Cabo Jhony Paixão empenha R$ 1,7 mi para colégios militares de Rondônia

Emendas irão beneficiar seis escolas militarizadas, na capital e no interior, para realização de obras e aquisição de uniformes

Seis colégios militares de Rondônia vão receber R$ 1,7 milhão em recursos estaduais, fruto de emendas parlamentares do deputado estadual Cabo Jhony Paixão (Republicanos). Serão beneficiadas as escolas militarizadas nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná, Ouro Preto e Cacoal. O dinheiro já está empenhado pelo Governo de Rondônia e objetivo é garantir a aquisição de uniformes e reformas e reparos nas estruturas físicas nessas instituições.

A distribuição dos recursos ficará assim: Colégio Tiradentes CTPM VI em Ji-Paraná (antiga escola Lauro Benno), R$ 300 mil para reforma/reparos e R$ 562 mil para a construção de uma piscina; Colégio Tiradentes CTPM IV em Ji-Paraná (antiga escola Júlio Guerra), R$ 100 mil para aquisição de uniformes e R$ 194 mil para a construção de uma caixa d’água e reparos na parte física da escola.

As demais instituições receberão recursos exclusivos para a aquisição de uniformes: R$ 300 mil para a Escola Militar Ulisses Guimarães (Porto Velho), R$ 100 mil para o Colégio Militar Tiradentes (Porto Velho), R$ 100 mil para a Escola Militar CTPM XII (Ouro Preto do Oeste) e R$ 100 mil para a Escola Militar CTPM IX (Cacoal).

Ainda segundo o deputado Cabo Jhony Paixão, outros recursos na ordem de R$ 1 milhão, também destinados às escolas militares, estão em tramitação e devem ser anunciadas em breve.

A implantação das Escolas Militares no interior de Rondônia é fruto direto da atuação do deputado estadual Jhony Paixão. O trabalho, que começou por Ji-Paraná, foi e atualmente, várias cidades rondonienses já podem contar com instituições militarizadas, que já somam 13 em todo o estado.

O ensino militar segue a mesma grade curricular e método do ensino regular das escolas civis. Entretanto, tem forte atuação junto aos alunos nos conceitos cívicos, éticos, na disciplina e uniformidade de todos os alunos e professores. Seu principal objetivo é combater o baixo rendimento escolar, problemas de indisciplina, a violência e o uso de drogas. Para o deputado, o investimento é necessário e um compromisso direto seu para essas escolas.

“Sempre foi um grande sonho meu ver as escolas militarizadas. É diferente a atuação. Hoje elas já são uma realidade graças ao apoio e empenho do Governo do Estado. São instituições que tem contribuído diretamente para a formação de jovens de diversas idades, aumentando o nível de aprendizagem, de profissionalização, auxiliando no combate às drogas, fortalecendo os valores éticos, morais e formando cidadãos compromissados com tudo isso”, explicou.

