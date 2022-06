Deputado destinou recursos para execução de obras nas escolas de Porto Velho

Recursos atendem antiga reivindicação da comunidade escolar e busca melhorar os espaços de aprendizados dos alunos da rede municipal de ensino.

Atendendo reivindicação de pais, professores e diretores, o deputado Cirone Deiró destinou recursos para a execução de obras de melhoria e ampliação da escola municipal de ensino fundamental Padre Chiquinho, escola municipal de ensino fundamental Bohemundo Alvares Afonso, escola municipal infantil e ensino fundamental Pingo de Gente e escola estadual Brasília. aproximadamente R$ 1 milhão de reais estão sendo investidos na construção de quadras, ampliação de salas de aulas e melhorias na estrutura predial das escolas. A liberação dos recursos faz parte do esforço do deputado Cirone Deiró para ampliar os espaços de aprendizado nas escolas.

Aline dos Santos, diretora e professora da escola municipal de ensino fundamental Estela de Araújo Compasso, localizada no bairro Marcos Freire, em Porto Velho, destacou o importante trabalho do deputado Cirone Deiró junto a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) pela liberação de recursos para a construção de uma quadra de esporte para atender os alunos da escola Estela Compasso. Segundo a professora Juraci Guedes, há mais de 20 anos, a direção, pais e professores reivindicam a construção da quadra como forma de melhorar o ambiente recreativo e possibilitar as crianças a prática de atividades esportivas. “A comunidade escolar está agradecida ao deputado Cirone pelo seu compromisso em destinar recursos para a atender as escolas municipais de Porto Velho”, reconheceu.

De acordo com o professor e diretor da escola municipal Pingo de Gente, Edson Vando Vieira Pimentel, localizada no bairro Ulisses Guimarães, os recursos liberados pelo deputado Cirone Deiró estão sendo investidos na execução da obra de construção de passarela e drenagem. Em recente visita do deputado Cirone à escola, o diretor agradeceu os investimentos que foram destinados para atender reivindicação dos professores, pais e alunos. Segundo o diretor, o período das chuvas sempre trazia grandes transtornos para toda a comunidade escolar, porque em algumas ocasiões as águas invadiam as salas de aula. “Essa obra de drenagem e a construção da passarela coloca fim aos transtornos que em algumas ocasiões comprometia as atividades escolares. Por isso, nossa gratidão e reconhecimento ao trabalho do deputado Cirone”, afirmou.

Durante visitas as escolas, o deputado Cirone agradeceu a parceria e apoio do governador Marcos Rocha na liberação dos recursos para atender as reivindicações da comunidade escolar do município de Porto Velho. Cirone disse que essa parceria de trabalho tem permitido a destinação de recursos para investimentos em áreas estratégicas para o bem-estar dos rondonienses. “O governador tem sido sensível as reivindicações que tenho apresentado. Estamos avançando com os investimentos nos municípios como forma de atender as demandas dos moradores e melhorar a qualidade de vida das famílias”, concluiu.

Texto e foto: Assessoria