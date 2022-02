Deputado disse que ações da Sejus ajudaram a reduzir as fugas do presídio

Na última sexta-feira (28), a convite do Secretário de Estado de Justiça, Marcus Rito, o presidente da Assembleia Legislativa Deputado Alex Redano (Republicanos), visitou o Centro de Ressocialização de Ariquemes. Na ocasião, também estavam presentes os promotores de Justiça Laila Cunha e Tiago Nunes, além de representante do Conselho da Comunidade de Ariquemes.

Redano conheceu toda a unidade e ouviu do secretário de Justiça, Marcus Rito, os avanços e destacou as atividades de ressocialização, como uma grande horta e a fábrica de bloquetes, tudo realizado com trabalho de apenados e a supervisão dos policiais penais. Marcus Rito disse que no último levantamento de Informações Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o sistema prisional de Rondônia conseguiu alcançar o 2º lugar a nível nacional no percentual de Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs) inseridas em atividades de trabalho no primeiro semestre de 2021.

Alex Redano frisou sobre a importante participação do governador Marcos Rocha, quando secretário de Justiça, e conhece bem a importância de que os presos trabalhem e retornem à sociedade de uma forma mais digna. “Criticamos duramente na Assembleia a alta quantidade de fugas dessa unidade, hoje, é preciso reconhecer o esforço da Secretaria de Justiça para buscar paliativos na área de segurança desse presídio, como a permanência do Grupo de Atividades Penitenciárias Especiais (Gape) há meses”, lembrou Redano.

Em seguida à visita, as autoridades assistiram a uma demonstração de uma grade especial, desenvolvida para impedir a serragem manual, que é a maior causa de fugas, motins e rebeliões em presídios de todo o país. A promotora Laila Cunha destacou que o Ministério Público solicitou a perícia oficial da grade, por meio da Politécnica da Polícia Civil, órgão oficial, que atestou o aumento de dureza em 540%.

Polícia Penal

O presidente Redano se reuniu com servidores, enalteceu o trabalho que eles têm desenvolvido, ouviu os pleitos e garantiu empenho total das pautas, dentro do âmbito Legislativo, e cobranças ao Executivo, por meio de indicações em conjunto com o deputado estadual Anderson Pereira.

Texto: Mateus Andrade

Fotos: Assessoria