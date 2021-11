Deputado Dr. Neidson requer informações sobre atual situação do Estádio João Saldanha em Guajará-Mirim

Parlamentar requereu à Sejucel e à Seosp todas informações que apontem como anda o projeto de modernização do estádio

Em requerimento ao Governo do Estado, por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), o deputado Dr. Neidson (PMN) solicitou informações sobre o andamento das obras de modernização no Estádio João Saldanha, no município de Guajará-Mirim.

No documento, o parlamentar questiona se houve a utilização dos recursos que foram encaminhados através de convênio com o Ministério do Esporte, qual a atual situação do estádio, se existe algum problema no andamento do projeto, e se existe, quais os encaminhamentos que os órgãos fiscalizadores estão realizando para saná-los.

“Essas informações são necessárias para prestarmos os devidos esclarecimentos para a população que anseia pela finalização desta obra que trará amplos benefícios para nossa Guajará-Mirim”, justificou Dr. Neidson.

Texto: Juliana Martins-ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz – ALE/RO