Deputado Ezequiel Neiva destina R$ 1 milhão para atendimento à UTI aérea e UTI pediátrica e neonatal

Parlamentar destacou que a Sesau recebe muitos pedidos diários de deslocamento para pacientes de UTI

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) recebeu o reforço financeiro de pouco mais de R$ 1 milhão, destinado pelo deputado Ezequiel Neiva (PTB). O recurso é para o atendimento do serviço de UTI aérea adulto e infantil em todo o Estado, e também para o atendimento de UTI pediátrica e neonatal em Ariquemes. No total, o parlamentar destinou o valor de R$ 1.020.552,05 (Um milhão, vinte mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinco centavos).



Ao falar sobre a importância do recurso para o atendimento à saúde, Ezequiel Neiva disse que a Secretaria de Saúde recebe diariamente pedidos para o deslocamento de pacientes com a UTI área. “São muitos pedidos de aeronaves. A Sesau precisa de recursos para custear toda essa estrutura. Para este serviço destinamos R$ 883 mil. Prontamente o governador Coronel Marcos Rocha assinou a liberação e o dinheiro já está na conta para atendimento à população”, explicou Neiva. Outros 137 mil foram destinados para a UTI pediátrica e neonatal em Ariquemes.

Para o deputado, o mais importante é que o investimento poderá salvar vidas. “Temos 52 municípios. A maioria das cidades fica distante dos centros de atendimento médico, como Vilhena, Cacoal e Porto Velho”, destacou.

Texto: Assessoria

Foto: Thyago Lorentz – ALE/RO