Deputado Ezequiel Neiva entrega aparelho Raio-X para o Hospital Regional de Extrema, na Ponta do Abunã

Parlamentar destacou que o novo Raio-X representa um avanço no atendimento do Hospital Regional de Extrema

Já está em funcionamento no Hospital Regional de Extrema, na Ponta do Abunã, em Porto Velho, o novo aparelho de Raio-X que atenderá toda a população da região formada pelos distritos de Vista Alegre, Fortaleza do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, com a população estimada em cerca de 40 mil moradores. O equipamento foi comprado com emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva (PTB), no valor de R$ 380 mil. A entrega ocorreu no último sábado, com a presença do secretário de Saúde, Fernando Máximo.

O deputado disse que o novo Raio-X representa um avanço no atendimento do Hospital Regional de Extrema, que agora conta com um equipamento com tecnologia de última geração. Neiva agradeceu ao governador Marcos Rocha pela liberação da emenda para a compra do Raio-X. “Destinamos o recurso e o governador autorizou a liberação para que a Secretaria de Saúde fizesse a aquisição do equipamento”, acrescentou.

O parlamentar ressaltou que o pedido do aparelho para a Ponta do Abunã partiu do presidente da Associação Rural de Vista Alegre, Dorvalino Pinheiro, junto com o diretor-geral do Hospital Regional de Extrema, José Donizete da Silva, e do empresário Nelio Batista. De acordo com José Donizete, o novo equipamento possibilitará a realização de aproximadamente 500 raios-x por mês.

A importância do investimento

O equipamento de raio-x serve para tirar radiografias, que são como fotografias da parte interna do corpo. Por meio dessas imagens, é possível observar estruturas anatômicas, como ossos, órgãos e vasos sanguíneos, sem precisar de cirurgia.

Por ser barato e não invasivo, nem causar dor, o exame é um dos mais solicitados por médicos em todo o mundo. Assim, o aparelho de raio-X tem ajudado os profissionais de saúde há décadas, facilitando diagnósticos de patologias localizadas em diversas partes do organismo.

Tumores, fraturas, bloqueios de vasos sanguíneos e até cáries são alguns dos males que podem ser identificados por meio de uma radiografia. (fonte: telemedicinamorsch)

Texto e foto: Assessoria