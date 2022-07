Deputado faz indicação de tanques para resfriamento de leite para produtores

Consumidor final está pagando mais caro no litro do leite mas pequeno produtor do Estado não consegue competir.

Com a alta no litro do preço do leite nos supermercados devido aos inúmeros fatores, entre eles, o aumento no custo de produção, além dos fatores climáticos, o deputado estadual Jair Montes (Avante) indicou a elaboração de estudos e adoção de providências, em caráter de urgência, à Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI), visando à liberação de recursos para aquisição de 10 (dez) tanques para resfriamento de leite, destinados à Associação dos Produtores de Leite, localizada no município de Porto Velho.

Na indicação consta ainda, dizer que, a colaboração do Governo de Rondônia proporcionará, indubitavelmente, melhorias para os produtores de leite em escala local, sendo uma grande alternativa para assegurar o aumento da produtividade e da lucratividade das propriedades rurais, bem como a arrecadação de impostos.

Jair Montes destaca que este benefício é importante para os pequenos produtores rurais, uma vez que vai ajudar inúmeras famílias da região, além de fomentar a produção do leite. “Esse suporte aos pequenos produtores é de extrema importância porque conheço de perto as dificuldades que eles enfrentam, tendo em vista que a conservação do produto se torna mais durável dentro dos resfriadores, fator que irá permitir maior qualidade na venda do leite.”

Texto: Assessoria

Foto: Thyago Lorentz