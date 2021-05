Deputado Geraldo da Rondônia participa de solenidade do Projeto “Tchau Poeira”

Parlamentar destacou a importância dos projetos do Governo do Estado para os municípios

Nesta quarta-feira, 12, o deputado Geraldo da Rondônia (PSC) participou de uma solenidade em frente a Prefeitura Municipal de Ariquemes, com a presença do Governador Marcos Rocha, onde foi lançado o projeto “Tchau Poeira” e “Governo na cidade”, que irão contemplar os 52 municípios do Estado de Rondônia, com terraplanagem, asfaltamento das ruas , recapeamento urbano e revitalização de espaços públicos.

O parlamentar falou da importância desses projetos que ao todo serão R$ 300 milhões em investimento no Estado, e ressaltou que fez várias indicações para o município de Ariquemes.

“Agradeço ao Governador Marcos Rocha pelo trabalho de excelência que vem desenvolvendo em nosso estado e ao Presidente da Assembléia Legislativa Alex Redano pela dedicação e empenho na casa de Leis”, disse Geraldo.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto e foto: Assessoria