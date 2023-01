Deputado Ismael Crispin entrega equipamentos eletrônicos para duas escolas

Escolas do município Alvorada D’Oeste são beneficiadas.

No próximo dia 06 de fevereiro, o ano letivo será iniciado nas escolas Matilde Dutra Rozo e Branca de Neve, ambas localizadas no município de Alvorada D’Oeste, e já no primeiro dia de aula, os alunos, professores e colaboradores serão contemplados com uma ação do deputado Ismael Crispin, que foi entregue aos gestores na manhã desta quinta-feira (19).

Em uma cerimônia na escola Matilde Rozo, com a presença do prefeito do município, Vanderlei Tecchio, do vereador Marcos Paulo, da diretora da escola Angela Lelis e da diretora da escola Branca de Neve Adriana de Lurdes Beltrão, o deputado fez questão de agradecer a confiança de todos e ressaltou a importância da educação no seu mandato.

“A educação é a nossa principal bandeira do meu trabalho e tivemos o prazer de garantir no primeiro mandato, mais de R$ 23 milhões em investimentos para a educação dos nossos municípios. Estamos na missão de transformar a realidade da vida de todos e hoje mais uma vez, estou grato em conseguir atender os anseios da população”, disse.

Segundo Ismael, o recurso destinado foi de R$ 130 mil e viabilizou a aquisição de quatro televisores de 55 polegadas, dezesseis computadores de mesa, nove impressoras e dois notebooks. “Agradeço ao vereador Marcos Paulo pela apresentação desta demanda tão importante, ao prefeito e às diretoras pela atenção. Eu sempre digo que ninguém é bom sozinho e quando temos parceiros nos municípios, as ações sempre são positivas”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar