Deputado Ismael Crispin pede segurança para Vila Nova Samuel

Parlamentar participou de reunião com representantes da comunidade no Comando Geral da Polícia Militar

Na manhã desta quinta-feira (18), o deputado Ismael Crispin (PSB) esteve em reunião com o líder da comunidade Vila Nova Samuel, Geraldo Sem Medo, o vice-prefeito de Candeias do Jamari, Toninho Cerejeiras e os representantes da cooperativa CrediSIS CrediAri no Comando Geral da Polícia Militar de Rondônia com Coronel Alexandre Luís de Freitas Almeida solicitando a presença das forças de segurança pública na comunidade.

“Em fevereiro de 2020, estive na localidade a convite dos senhores Geraldo Sem Medo e João Carlos, o Danda, e na época a população pediu atenção na questão da segurança pública. De imediato, mandei indicação aos órgãos competentes solicitando providências. Hoje fomos reforçar mais uma vez o nosso pedido, considerando a urgência da população e os planos de instalação de uma instituição bancária na região”, esclareceu.

Segundo o deputado, o comandante fez o compromisso de intensificar o patrulhamento na localidade no horário comercial.

Texto: Laila Moraes-ALE/RO

Foto: Assessoria