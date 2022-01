Deputado Jair Montes se reúne com secretário de saúde Fernando Máximo para tratar da convocação dos aprovados no concurso de 2017

Parlamentar recebeu convite da comissão de aprovados para participar da reunião

Nesta terça-feira (11) o deputado estadual Jair Montes (Avante) se reuniu com o secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, e sindicatos da área de saúde para tratar do andamento da convocação dos aprovados no concurso de 2017 realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

De acordo com Jair Montes ele participou da reunião a convite da comissão dos aprovados no concurso remanescente da saúde e a reivindicação é para que o governo faça a convocação.

“Tivemos uma resposta muito positiva do Governo explicando que mesmo que não seja possível chamar todos, mas que irão ser chamados de acordo com as vagas que precisam ser preenchidas devido a vacância em diversos municípios do Estado que necessitam de servidores devido ao falecimento ou aposentadoria. E isso não impacta na folha. O que foi informado também pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG). ” Explicou o parlamentar.

