Deputado Jair Montes visita município de Guajará-mirim e se reúne com lideranças locais

Parlamentar se comprometeu a destinar recursos e apoiar ações para o desenvolvimento da região

Com o objetivo de atender demandas importantes do município de Guajará-Mirim que necessitam de recursos o deputado estadual Jair Montes (Avante) esteve, na última semana de dezembro de 2021 (27), em visita ao município. Na oportunidade, o parlamentar se reuniu com lideranças locais.

Em reunião com a prefeita Raissa Bento o deputado se comprometeu em envidar esforços para destinar recursos e apoiar ações que auxiliem no desenvolvimento da cidade.

“Além de recursos para um novo cemitério, também foi apresentado pela prefeita a demanda em relação a praça Jorge Teixeira e também o programa do Tchau Poeira para atender a pérola do Mamoré. Em 2021 enviei recursos para Cestas Básicas em que mais de 2 mil famílias foram atendidas. “

6º Batalhão da Polícia Militar

Ainda em Guajará-Mirim o deputado Jair Montes esteve em visita ao 6º Batalhão da Polícia Militar.

Na ocasião o parlamentar se reuniu com a Major Mendes comandante do Batalhão de Fronteira e recebeu o pedido da tropa para destinar recursos para atender a demanda de elaboração de um projeto arquitetônico para reforma do Batalhão de fronteira que atende Nova Mamoré e Nova Dimensão.

