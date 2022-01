Deputado Jean Mendonça destina R$ 2 milhões para custear cirurgias eletivas em Pimenta Bueno e região

Com o recurso, serão atendidas as cidades de Pimenta Bueno, Espigão Do Oeste, Primavera de Rondônia, São Felipe do Oeste e Parecis.

O Deputado Estadual Jean Mendonça, destinou para a Saúde, por meio de emenda parlamentar, o valor de R$ 2.000.955,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e cinco reais) para as cirurgias eletivas que ocorrerão em Pimenta Bueno e região.

Devido ao período de pandemia muitos procedimentos eletivos se acumularam, o que fez aumentar a fila de espera de pacientes nesse período. Com o recurso, serão atendidas as cidades de Pimenta Bueno, Espigão Do Oeste, Primavera de Rondônia, São Felipe do Oeste e Parecis.

“Ressaltamos que é um clamor da população de Pimenta Bueno, e de toda a região, que tanto sofrem com problemas oftalmológicos, e com o atendimento mais próximo a quem reside nessas localidades, ajudará também a desafogar as unidades de saúde em Porto Velho”. Afirmou o Deputado Jean Mendonça.

