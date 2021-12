Deputado Jean Mendonça recebe comitiva de servidoras da Sedam para tratar sobre PCCS dos trabalhadores do órgão

Plano enviado pelo Governo beneficia todos os grupos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e servidoras pedem apoio para aprovação do projeto

Na manhã desta terça-feira (30), o deputado Jean Mendonça (Podemos) recebeu, em seu gabinete na Assembleia Legislatura, servidoras da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sedam) para tratar sobre a reestruturação Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) de todos os trabalhadores do órgão.

De acordo com o parlamentar, a comitiva de servidoras pediu apoio do deputado para que a proposta do Governo do Estado, que já conta com viabilidade orçamentária vigente, assim que chegar na Assembleia Legislativa, possa ser apreciada, votada e aprovada pelos demais parlamentares da Casa de Leis.

“Em resumo, elas nos solicitaram apoio para que possamos manter a proposta que será enviada pelo Poder Executivo, uma vez que, segundo as servidoras, o PCCS apresentado pelo Governo é inédito na história dos trabalhadores da Sedam, beneficiando todos os grupos, tanto dos servidores mais antigos quanto dos mais recentes”, explicou o deputado que preside a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa e confirmou apoio às servidoras.

Estiveram com o deputado as gestoras ambientais, Ester dos Santos Dourado Silva e Maria do Rosário Silva, a bióloga, Danielly da Cunha Oliveira Sant’Anna, a analista ambiental, Janeide dos Santos e a auxiliar administrativo, Maria Alves Cardoso.

Texto: Juliana Martins-ALE/RO

Foto: Assessoria