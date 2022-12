Deputado Jhony Paixão busca experiência de intercâmbios para ajudar no desenvolvimento da educação em Rondônia

Parlamentar esteve no Rio de Janeiro onde acompanhou projetos de parcerias interculturais entre Brasil e Alemanha que estão sendo desenvolvidos com estudantes do segundo grau da rede pública fluminense.

Dando continuidade ao trabalho constante de buscas de alternativas, experiências e possibilidades que ajudem no desenvolvimento social, econômico e educacional do Estado de Rondônia, o Deputado Estadual Jhony Paixão (PSDB) esteve no Rio de Janeiro, onde participou de audiência com o Secretário de Estado da Educação Alexandre Vale, que falou sobre o desenvolvimento e os investimentos que o Rio de Janeiro tem feito na educação do estado, que têm contribuído para a redução do analfabetismo, evasão escolar e, acima de tudo, profissionalização do estudante, que muitas vezes já saem do ensino médio com emprego garantido e vida profissional encaminhada.

A viagem do parlamentar e equipe técnica do gabinete aconteceu entre os dias 19 e 21 de dezembro e contou ainda com visitas e conversas com diretores, professores e lideranças da área do Estado Fluminense, para troca de experiência e coleta de informações sobre projetos que vem sendo executados naquele estado do Sudeste Brasileiro e que podem ser implantados em Rondônia.

Uma das experiências vivenciadas pelo parlamentar rondoniense em solo fluminense foi na Escola Estadual Professora Eliane Martins Dantas, que desenvolve um projeto de educação Intercultural com a Alemanha. De acordo com a diretora Deise de Brito Perfeito Soares, trata-se de um projeto de intercâmbio desenvolvido com alunos do segundo grau em parceria com os consulados, que consiste em trabalhar o idioma e a cultura do país parceiro. No caso da Escola Eliane Dantas, o projeto foi desenvolvido com o consulado alemão que proporciona curso de língua alemã para os funcionários da escola, material pedagógico, quadros interativos e até apoio financeiro para execução do projeto.

Ainda de acordo com a diretora, além do projeto Brasil-Alemanha desenvolvido pela Escola Eliane Martins Dantas, diversas outras escolas desenvolvem projetos interculturais com países como Polônia, Itália, Turquia, Espanha, Estados Unidos e China. “Hoje temos 12 projetos interculturais sendo desenvolvidos no Rio de Janeiro e para o ano de 2023, a previsão é de que tenhamos 20 escolas com projetos interculturais, que envolvem a educação e a cultura, mas também teremos em desenvolvimento projetos sendo desenvolvidos com o objetivo profissionalizante, como é o caso do intercâmbio que teremos com a índia, onde além de trabalhas os costumes e a cultura locais, também vamos ter experiência com a língua inglesa e trabalhos na área de tecnologia”, disse a diretora.

Para o Deputado Jhony Paixão, o acompanhamento dessas experiências que estão dando certo em outros estados brasileiros e ajudam no desenvolvimento da educação são de extrema importância para que se possa desenvolver projetos semelhantes em Rondônia, com base no que já vem sendo praticado em outros locais. “São através de ideias e iniciativas como estas que acontecem no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros que buscamos oportunidades de trazer para o Estado de Rondônia alternativas para o desenvolvimento da educação, pois entendemos que com uma educação forte, com uma cultura cada vez mais elevada, conseguiremos fazer um estado melhor para as nossas futuras gerações”, disse o deputado.

Jhony destacou que todo o material, depoimentos e experiências colhidas no Rio de Janeiro serão repassados para a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia, para que o governo do Estado busque junto aos consulados a aplicação de projetos semelhantes nas escolas estaduais rondonienses. “Nosso objetivo é buscar alternativas e opções para o nosso estado e todo o material colhido nessa experiência que vivenciamos no Rio de Janeiro será repassado ao Governador Marcos Rocha e para a Secretaria de Educação, para que possa sem implantado nas escolas estaduais rondonienses, assim como aconteceu com as escolas militares, que já são uma grata realidade no nosso Estado e são frutos de um trabalho semelhante desenvolvido pelo nosso gabinete e diversos outros colegas deputados estaduais de Rondônia”, destacou.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna

Fotos: Assessoria