Deputado Laerte Gomes acompanha conclusão das obras de tapa buraco na RO-135 em Ji-Paraná

Parlamentar esteve no local com o diretor-geral do DER, Elias Rezende e deputado Jhony Paixão

Nesta semana, o deputado Laerte Gomes (PSDB), acompanhado do deputado Jhony Paixão (Republicanos), acompanhou o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Elias Rezende e o gerente da Usina de Asfalto da pasta, em Ji-Paraná, Alexandro Nino, durante vistorias em obras que estão sendo realizadas pelo órgão, na RO-135.

Na ocasião, Elias Rezende anunciou a conclusão dos serviços de tapa buraco, solicitados pelos deputados, em trechos da RO-135, região de Ji-Paraná.

O deputado Laerte Gomes parabenizou o diretor-geral do DER pelo desempenho e agradeceu ao governador, Marcos Rocha, que detetminou a execução das obras.

“Quero parabenizar o Elias e toda sua equipe do DER, assim como, agradecer ao governador Marcos Rocha que atendeu esse pedido feito por mim e pelo deputado Jhony Paixão. Temos certeza de que, com o término do tapa buraco, virá o recapeamento da RO-135, essa importante rodovia que interliga toda a região da Zona da Mata, próxima a Ji-Paraná. Sem dúvida, após todos os serviços poderemos oferecer uma rodovia segura e de qualidade, onde os nossos usuários poderão trafegar com tranquilidade no seu direito de ir e vir. Parabéns ao governador”, destacou o parlamentar.

Jhony Paixão informou, ainda, que também por solicitação sua e do deputado Laerte Gomes, um estudo de viabilidade para a implantação de uma ciclovia, que ligará a ponte do Rio Urupá ao Anel Viário de Ji-Paraná, já está sendo providenciado.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto: Juliana Martins-ALE/RO Texto: Juliana Martins-ALE/RO