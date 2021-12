Deputado Laerte Gomes entrega tubos para substituição de pontes em linhas do Vale do Anari

Parlamentar destinou recursos para a prefeitura investir em melhorias nas vicinais do município

Nesta semana, o deputado Laerte Gomes (PSDB) esteve no município do Vale do Anari, onde entregou tubos, adquiridos pela prefeitura por meio de emendas parlamentares de sua autoria. Os tubos substituirão pontes localizadas em várias linhas vicinais do município.

O deputado foi recebido pelo prefeito, Anildo Alberton (MDB), pelo secretário Municipal de Obras, Cleone Lima, o secretário Municipal de Agricultura, Izuir Alberton, pelo secretário Municipal de Planejamento, Ezequiel, pelo presidente da Câmara Municipal, Vilaci Ferreira Sousa (MDB), pelo vereador, Orlando Rufino Domingos (PDT) e pelo secretário de gabinete, Marcelo.

O deputado, acompanhado das demais lideranças estiveram nas linhas C 74 e C 70, vicinais que receberam melhorias graças aos recursos destinados pelo parlamentar.

“Na Linha C 74, a prefeitura investiu os recursos que destinei na obra de encascalhamento de toda a via. Já na C 70, a administração municipal instalou tubos, para substituírem uma ponte de 15 metros. Estamos sempre trabalhando pelo Vale do Anari, e vem muito mais pela frente com a aquisição dos novos tubos”, concluiu o deputado.

Texto: Juliana Martins/ALE-RO

Foto: Assessoria