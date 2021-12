Deputado Laerte Gomes prestigia inauguração do 1º Instituto de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Rondônia em Ji-Paraná

Parlamentar parabenizou a deputada federal Silvia Cristina, idealizadora do projeto e se comprometeu em destinar R$ 1,5 milhão para ajudar no funcionamento do instituto.

Na última sexta-feira (03), o deputado Laerte Gomes (PSDB), presidente da Comissão de Combate ao Câncer da Assembleia Legislativa, prestigiou um dos mais importantes acontecimentos já ocorrido no município de Ji-Paraná, a inauguração do 1º Instituto de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Rondônia, uma parceria entre a deputada federal Silvia Cristina (PDT) e o Hospital de Amor. Estima-se que mais de duas mil pessoas estiveram no evento que reuniu autoridades de Ji-Paraná, de outros municípios de Rondônia, do Governo e representantes de instituições ligadas ao tratamento e cura do câncer, vindos de vários estados do país.

Concluída em 14 meses, a obra tem recursos destinados através de emenda parlamentar de autoria da deputada federal, Silvia Cristina, orçada em R$ 32,6 milhões e beneficiará todo o estado de Rondônia e parte do Noroeste do estado de Mato Grosso. De acordo com as informações, a previsão de profissionais que integrarão o corpo clínico da unidade de saúde é de 60, podendo chegar a 200.

Na solenidade, o deputado Laerte Gomes, que preside a Comissão de Combate ao Câncer, se comprometeu em destinar emenda parlamentar para ajudar nos custeios dos atendimentos do instituto.

“Sem dúvida, hoje é um dia de muitas emoções, um dia muito especial, não somente para Ji-Paraná, mas para todo o estado e demais regiões que poderão contar com o 1º Instituto de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Rondônia para combater essa doença tão cruel. E para contribuirmos e garantirmos, ainda mais, um atendimento digno, humanizado, me comprometi a destinar emenda parlamentar no valor de R$1,5 milhão para ajuda no funcionamento do instituto. O recurso deverá ser investido em pagamento de servidores, na aquisição de insumos, medicamentos, nas despesas como tarifa de energia e no que mais for necessário”, ressaltou o deputado.

De início, o instituto, uma construção moderna e com equipamentos de ponta, oferecerá atendimento em exames de mamografia, Papanicolau, colposcopia, ultrassom, tomografia, ressonância, biópsia, raio-x, endoscopia, pequenas cirurgias, prevenção de cânceres de mama, boca, colo de útero, pele e próstata. Posteriormente, a unidade expandirá seus procedimentos para tratamentos de pulmão e intestino.

A idealizadora do projeto, deputada Silvia Cristina, que foi diagnosticada com câncer de mama aos 32 anos, há 15 anos e venceu a batalha contra a doença, se emocionou com as homenagens recebidas durante a solenidade de inauguração e destacou a importância da prevenção contra o câncer.

“Quando eu disse para minha mãe que estava curada, eu comecei a cumprir a promessa que fiz durante meu tratamento, de trabalhar pela vida das pessoas que vivem a mesma dor que eu vivi, que é enfrentar o câncer e serem curadas, pois sei que é possível. Sendo assim, aquilo que faltava no estado, aquilo que estávamos precisando acelerar, que é a prevenção, faremos aqui com muita responsabilidade. Vamos fazer um trabalho fantástico, não tenho dúvidas de que faremos muito pelas pessoas. Quem consegue diagnosticar antes, consegue salvar vidas. O tratamento, se descoberto, será rápido e menos dolorido”, declarou a parlamentar.

Em seu pronunciamento, o deputado Laerte Gomes parabenizou a deputada Silvia Cristina e disse que a parlamentar estava colhendo os frutos do que plantou. De acordo com o parlamentar, a deputada teve “uma visão de águia”.

“E hoje essa visão se consolida. E vocês são testemunhas que hoje, Silvia é uma das maiores lideranças políticas do estado de Rondônia. Parabéns minha amiga, para você, ao seu mandato e a sua família, por todas suas conquistas e vitórias”, declarou Laerte Gomes.

O deputado concluiu sua fala afirmando que a Comissão de Combate ao Câncer da Assembleia Legislativa, com a anuência dos demais parlamentares que a compõem, fará uma relação para cada deputado estadual destinar recurso de emenda parlamentar para ajudar o instituto.

“Cada um vai ajudar como puder. O importante é ajudar a funcionar tudo isso aqui. E nós temos que dar exemplo. Chegou a hora de darmos a nossa contribuição de verdade, para podermos salvar vidas. Obrigado a todos e Silvia, você merece, de coração, tudo o que está acontecendo aqui, merece até muitos mais, por tudo o que você tem feito pelo povo do estado de Rondônia”, concluiu Laerte Gomes.

Também participaram da solenidade, o vice-governador de Rondônia, José Jodan (PSL), os senadores de Rondônia, Marcos Rogério (DEM) e Acir Gurgacz (PDT), o prefeito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca (MDB), o vice-prefeito, Joaquim Teixeira (MDB), o deputado federal, Lúcio Mosquini (MDB), os deputados estaduais, Jhony Paixão (PRB) e Chiquinho da Emater (PSB), a promotora de Justiça da Curadoria dos Idosos em Ji-Paraná, Josiane Alessandra Mariano Rossi, o presidente da Fundação Pio XII, Hospital de Amor de Barretos, Henrique Prata, o procurador Geral do Estado, Maxwel Mota de Andrade, o conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), Benedito Antônio Alves, o chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, o presidente da Arom e prefeito de Urupá, Célio Lang (PP), os vereadores de Ji-Paraná, Doutora Rosana Veterinária (DEM), Negão (MDB), Edísio Barroso (Solidariedade), dentre outras lideranças e representantes de instituições ligadas ao combate ao câncer.

Texto: Juliana Martins/ALE-RO

Foto: Assessoria