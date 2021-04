Deputado Luizinho Goebel contempla Associação de Cerejeiras com trator agrícola

Maquinário representa importante reforço ao trabalho realizado nas propriedades rurais do município

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Luizinho Goebel (PV) entregou na manhã de sexta-feira, 16 de abril, 1 trator agrícola de pneus traçado 4X4, modelo BDY9040, com concha dianteira para a Associação Rural Cerejeirense para Ajuda Mútua – ARCEPAM. Na oportunidade, o parlamentar foi representado pela Prefeita Lisete Marth (PV) e pelo vereador Elói Antônio Ronsani (PV).

A associação ARCEPAM poderá, a partir de agora, produzir mais, ter uma renda maior e, com isso, contribuir com o fortalecimento da economia do município de Cerejeira. Isso graças a uma emenda do parlamentar que contemplou com um trator agrícola traçado 4X4 de pneus, com concha dianteira.

Para o agricultor Arnoldo Medeiros, presidente da Associação beneficiada, o trator será de grande importância para a vida dos produtores rurais da região. “Há muito tempo os associados vêm reivindicando esse benefício, e graças à competência e à força e empenho do deputado Luizinho Goebel a partir de agora, vamos produzir mais”, pontuou.

Segundo o deputado Luizinho Goebel o trator agrícola fortalecerá o trabalho de pequenos agricultores e pecuaristas da região, além de ajudar no escoamento da produção agrícola cerejeirense.

“O trator irá beneficiar principalmente os pequenos produtores rurais do município que fazem parte da agricultura familiar. Os produtores poderão ainda modernizar as tarefas executadas nas propriedades, melhorando as condições da atividade rural, reduzindo os custos da produção e facilitando as atividades de plantio e colheita”, destacou Goebel.

Participaram da entrega do maquinário a prefeita Lisete Marth, Secretário Municipal da Agricultura Danilo Marth, presidentes das Associações Rurais, vereadores, Elói Antônio Ronsani (PV); Erivelton Navarro (PSL), Isair Baldin (PP); Zéca Rolista (PTB), Dione Ribeiro (DEM) agricultores e servidores municipais.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto e foto: Assessoria