Deputado Luizinho Goebel participa de entrega mudas de café e cacau em Santa Luzia do Oeste

Deputado ressaltou a importância de uma nova perspectiva para as culturas do café e cacau clonal no Estado

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve na tarde de quinta-feira (24) no município de Santa Luzia do Oeste, juntamente com o governador do Estado, Coronel Marcos Rocha (União Brasil), vice-governador do Estado, José Atílio Salazar Martins (José Jodan) e dos deputados estaduais Jean de Oliveira (MDB) e Ismael Crispin (PSB), Prefeito Jurandir de Oliveira (PODE), vereadores do município e região, secretários municipais e agricultores.



Na ocasião, o parlamentar participou do Programa “Plante Mais” implantado pelo Governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e executado pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO). Conforme o parlamentar, o programa está trazendo uma nova perspectiva para as culturas de café e de cacau no Estado de Rondônia. A meta é entregar aos produtores rurais interessados, mudas de café e mudas de cacau, ambos clonal, garantindo assim um produto de melhor qualidade.



A iniciativa governamental está beneficiando agricultores e produtores familiares dos 52 municípios do Estado, no intuito de combater o desmatamento e incentivar o aumento da produção cafeeira e cacaueira em Rondônia e contribuir na geração de renda à família rural.

O deputado Luizinho destacou a ação do Governo do Estado. “Essas mudas irão beneficiar diversos produtores rurais de Rondônia, consequentemente, fomentará a economia dos 52 municípios do Estado”, diz Goebrl.O parlamentar frisou a grande importância que proporcionou aos produtores rurais a entrega das mudas de qualidade de café e de cacau clonal, que contribuirá na produtividade e consequentemente, melhorar a renda econômica dos agricultores rondonienses.

Fonte e Foto: Assessor de Imprensa