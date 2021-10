Deputado Marcelo Cruz garante recurso de R$ 238 Mil para o município de Urupá

Parlamentar recebeu demandas em visita ao município

O deputado Marcelo Cruz (PATRIOTA) esteve em Urupá, no dia 18 de setembro, a convite do presidente da Câmara de Vereadores, João Batista (João Pimpolho), para tratar sobre a destinação e indicação de recursos para atender as necessidades do município.

O vereador João Pimpolho apresentou ao deputado a situação que hoje vive o município de Urupá. Segundo o vereador, o município é carente de ajuda, pois os recursos são escassos, tendo em vista a arrecadação não ser suficiente para atender as necessidades básicas do município nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, agricultura e segurança pública, são muitas as demandas, precisamos de suporte. Agradeço o deputado Marcelo Cruz, que tem sempre nos atendido e se prontificado em nos ajudar.

“A população de Urupá merece respeito e oportunidade para trabalhar, dado que sua economia é gerada pelo agronegócio e a agricultura familiar. Por isso, a importância de fortalecer e fomentar o comércio local, através de ações políticas que geram emprego e renda. Podem contar comigo!”, explanou o deputado.

Serão adquiridos pela indicação e destinação do deputado Marcelo Cruz: 01 roçadeira hidráulica, 01 ambulância no valor de R$ 200 mil, 27 mil mudas de café clonal, e a construção das calçadas, totalizando o valor de R$ 238 mil em investimentos.

Participaram da reunião o Prefeito de Urupá, Célio Lang, o Presidente da Câmara de Vereadores, João Batista (Pimpolho), o vice-prefeito José Roberto, os vereadores Gil Urupá, Isaque Machado (PATRIOTA) de Porto Velho, o Empresário José Juvercino, o suplente de vereador Geraldo Baiano, e representando o Governo de Rondônia, o assessor especial Antônio Lázaro.

Texto e foto: Assessoria