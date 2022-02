Deputado Marcelo Cruz recebe comitiva de lideranças de União Bandeirantes, distrito de Porto Velho

O deputado Marcelo Cruz recebeu na última terça-feira, 01, o ex-vereador Edmo Ferreira (Dimdim), José Carlos (Pimenta), Orlenildo Silva (Nildo), Carlinhos da Fazenda e sua esposa Márcia, que vieram solicitar melhorias para o Distrito de União Bandeirantes. Foram pautadas nesta reunião a manutenção das linhas 101, PO, linhão e estadualização da 101, além de construção de 03 pontes de concreto. Recapeamento asfáltico das avenidas centrais do distrito, e 5 km de asfalto que vai da entrada de União Bandeirantes para parte externa da linha 101.

Segundo o deputado Marcelo Cruz o Distrito de União Bandeirantes está no seu coração. “Tenho eterna gratidão por União Bandeiras, lá obtive mais de 1500 votos, que me ajudaram a ser deputado, tenho uma dívida com a população que me acolheu. Farei e já estou fazendo o possível para o crescimento e expansão deste proeminente distrito. Buscarei ajuda ao Governador Cel. Marcos Rocha, e o Secretário Geral do DER Elias Rezende, para que juntos possamos atender aos anseios dos moradores, empresários, em especial para quem vive da agricultura familiar, e aos pequenos pecuaristas”, disse o parlamentar.

Na ocasião o deputado Marcelo Cruz falou aos presentes que estará no próximo domingo, 06, no distrito de União Bandeirantes para acompanhar o andamento das obras que já estão em plena execução na Linha 101, e as demais que serão realizadas posteriormente através de sua indicação. Ressaltou que também será realizada a cerimônia de entrega de 20 toneladas de Calcário Domolítico Filler, um dos melhores do mercado.

Texto e foto: Assessoria