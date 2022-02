Deputado Marcelo Cruz recebe vereadores do interior do estado

Os vereadores solicitaram apoio para o município de Monte Negro, e trouxeram várias demandas, dentre estas, a necessidade de tubos armcos, pavimentação, além de implementos agrícolas para incentivar à agricultura familiar.

O deputado Marcelo Cruz (PATRIOTA), recebeu na última terça-feira, 15, os vereadores Paulo José e Vando Ronconi, com o Presidente Municipal do Patriota em Monte Negro, Fernandes Lucas, e o Diretor Geral do DER, Elias Rezende.

O Diretor Geral do DER, Elias Rezende falou que os municípios têm seu total apoio, e que todos os esforços estão sendo realizados para solucionar e implementar ações que gerem resultados positivos. “É uma honra estar aqui para servir, e principalmente quando as ações governamentais, seja em favor da população. Estamos o mais rápido possível trabalhando, para que o programa Tchau poeira possa atender a necessidade dos municípios, hoje estrada é sinônimo de desenvolvimento”, disse o diretor-geral.

“Estamos conseguindo avanços com o Tchau Poeira, mas é necessário fazermos mais, e no que depender do mandato, estou aqui para ajudar nosso estado. Agradeço a presença do Diretor Geral Elias Rezende, que tem conduzido de maneira brilhante a pasta, e em especial ao Governador Cel. Marcos Rocha, sendo um parceiro de primeira hora com este parlamento, e dizer aos vereadores que podem continuar contando conosco”, disse o parlamentar.

Texto e foto: Assessoria