Deputados aprovam projeto de lei para legalizar a eutanásia no Chile

Em uma decisão histórica, a Câmara de Deputados do Chile aprovou na terça-feira (20) o projeto de “morte digna e cuidados paliativos”, nome adotado para a legalização da eutanásia no país.

O texto, que desde 2014 esperava pela avaliação do legislativo, recebeu 82 votos a favor, 58 contra e uma abstenção. Para se tornar lei, o projeto deve ser analisado pelo Senado, que ainda não determinou uma data para o debate.

“Nesta votação, decidimos sobre os direitos das pessoas tomarem a decisão mais difícil, a de terminar com a sua própria vida, mas diante de circunstâncias muito particulares, como uma doença que gere um sofrimento que torne a vida insuportável e que não tenha tratamento médico”, apontou o deputado Miguel Crispi, presidente da Comissão de Saúde da Câmara.

Cecilia Heyder, ativista chilena pelo direito a uma morte digna e que sofre de câncer metastático, lúpus e um distúrbio no sangue, em foto de 15 de abril de 2021 — Foto: Esteban Felix/AP

Apoio popular

Mesmo sendo um dos países mais conservadores da América Latina, a eutanásia tem amplo apoio popular no Chile. Segundo a sondagem da consultoria Cadem, 72% dos chilenos aprovam o direito.

Outra pesquisa, feita pelo Conselho Médico do país apenas com os profissionais da saúde, indica que 77% dos entrevistados estão a favor da prática em pacientes com sofrimento intolerável ou com doença incurável.

Apenas sete países permitem a eutanásia atualmente. O primeiro a aprová-la foi a Holanda, em 2002, e o mais recente é a Espanha, em março deste ano. Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nova Zelândia e Colômbia completam a lista.

Espanha e Colômbia também são os únicos de tradição católica a ter aprovado uma lei para regulamentar a eutanásia (e o Chile pode entrar para a lista em breve). Menores de idade podem recorrer a essa direito em apenas três países: Holanda, Bélgica e Colômbia.

A então presidente do Chile, Michelle Bachelet, posa para selfie com Valentina Maureira, jovem de 14 anos que sofre de fibrose cística e fez um pedido público à presidente para que mude as leis e permita que ela seja submetida à eutanásia — Foto: Ximena Navarro/Presiência do Chile/Reuters

Arrependimento e decisão antecipada

O texto que os deputados aprovaram foi modificado em alguns pontos. A principal alteração se refere à eliminação do sofrimento psíquico como uma das possibilidades contempladas para a “morte digna”.

Só poderão recorrer à eutanásia os chilenos maiores de 18 anos que tiverem uma doença terminal, incurável, irreversível ou progressiva. Quem optar pela “morte digna e cuidados paliativos” se reservará também o direito de se arrepender até o último segundo, indicando uma mudança de opinião, mesmo que através de um gesto.

Para aqueles casos em que o paciente não tiver mais consciência, foi aprovado o conceito de “vontade antecipada”, através do qual a pessoa pode deixar um registro em um testamento ou no próprio documento de identidade, como já acontece nos casos de doadores de órgãos.

Os médicos que forem contra a prática poderão exercer a chamada “objeção de consciência” para se negarem a colocar em prática o pedido do paciente. No entanto, uma instituição de saúde não terá permissão para alegar “objeção de consciência institucional”.

Para evitar que estrangeiros viajem ao Chile para a prática da eutanásia, o texto prevê que “somente terão direito à morte digna os que tiverem, pelo menos, 12 meses de residência definitiva no país”.

Debates intensos

O debate foi marcado por intensos discursos, com posturas completamente opostas ao projeto de lei, em que pesaram conceitos morais, religiosos e filosóficos sobre a vida e a morte. Também houve testemunhos pessoais.

Os deputados Carlos Jarpa e Pepe Auth recordaram experiências familiares.

“Aqui está em jogo o dilema entre a compaixão e a imposição, entre a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e de aceitarmos a sua decisão consciente, refletida e bem informada ou a nossa postura de impormos ao outro o nosso ponto de vista”, disse Auth.

“É uma questão de liberdade e de direitos. Voto a favor por esses princípios de liberdade e de compaixão e pelo meu pai”, afirmou Auth, que perdeu o pai em março após um quadro de convulsão devido a um câncer de próstata.

Jarpa falou sobre a morte do pai, aos 68 anos, que era médico e sofria de leucemia. “Na minha família, somos todos médicos e a minha irmã é enfermeira. O meu pai, totalmente consciente, decidiu ficar em casa. Não quis mais ir ao hospital. Estava cansado”.

O deputado Cristóbal Urruticoechea criticou a iniciativa e afirmou que ela “transformará o pessoal médico em carrascos, dispostos a administrar uma dose letal”. “A eutanásia é o assassinato de um doente. Devemos lutar por cada vida humana”, afirmou Urruticoechea.

Sergio Bobadilla classificou o projeto como “arquitetura da morte promovida pela esquerda”, em referência aos autores da iniciativa, os deputados Vlado Mirosevic e Maya Fernández.

“O que antes era obrigar a sofrer agora será oferecer um direito a viver com dignidade”, respondeu Mirosevic.

