Deputados aprovam revisão anual para servidores efetivos da Assembleia Legislativa

Percentual de 8,56% será a reposição da inflação nos anos de 2019 e de 2020

Os deputados estaduais aprovaram, na sessão extraordinária da última segunda-feira (24), o PL 1476, de autoria da Mesa Diretora, que concede a revisão anual da remuneração dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa, no percentual de 8,56%, sendo a reposição da soma da inflação no período de 2019 (4,31%) e 2020 (4,25%), com efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2022.

“Estamos fazendo justiça com os servidores efetivos da Casa, repondo a inflação desse período e concedendo essa revisão anual nas remunerações, após reuniões com o sindicato e com o trabalho coordenado pelo deputado Jair Montes (Avante), que é o 1º secretário e atuou para a construção desse projeto”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos).

Vários servidores acompanharam as duas votações do projeto, direto das galerias do plenário. O presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Estadual (Sindler), Mirin Brito, agradeceu pelo apoio dos parlamentares ao projeto, que segundo ele é o reconhecimento à contribuição dos servidores para o bom andamento dos trabalhos na Casa.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz – ALE/RO