Deputados estaduais participam da 24ª Conferência Nacional da Unale, em Campo Grande

Evento reúne legisladores de todos o país e tem como tema central “Redesenhando os caminhos do Parlamento”

Para participar das discussões da 24ª Conferência Nacional da Unale (União dos Legisladores e Legislativos Estaduais), que está sendo realizada nos dias 24, 25 e 26, um grupo de deputados estaduais viajou até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O evento reúne representantes dos legislativos de todas as unidades da Federação e terá debates importantes sobre o papel do Legislativo e os seus desafios.

O tema central da Conferência neste ano, marcando os 25 anos de criação da entidade é “Redesenhando os caminhos do Parlamento”. O evento é transmitido em sua plataforma oficial, sendo realizado em formato híbrido (on line e presencial), em razão dos cuidados com a covid-19.

“É importante essa troca de informações e de experiências entre os legisladores e também os debates promovidos pela Unale, com palestrantes de renome e com temas de interesse comum aos parlamentares e à sociedade”, destacou Alex Redano.

Além de Redano, participam da 24ª Conferência Nacional da Unale os deputados Jair Montes (Avante), Cirone Deiró (Podemos), Geraldo da Rondônia (PSC), Dr. Neidson (PMN), Anderson Pereira (Pros), Eyder Brasil (PSL), Cabo Jhony Paixão (Republicanos), Alex Silva (Republicanos), Ribamar Araújo (PL), Ismael Crispin (PSB), Ezequiel Neiva (PTB).

De acordo com a programação oficial, haverá painéis sobre marketing digital eleitoral, geração de trabalho e renda, tecnologia nos parlamentos, educação, saúde, empreendedorismo, mudanças no código eleitoral, modernização dos processos legislativos, entre outras temáticas.

Parlamento Amazônico

Na tarde desta quarta-feira (24), os deputados participaram da Assembleia Geral do Parlamento Amazônico, grupo que reúne representantes do Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins. Foi escolhida a nova mesa diretora do Parlamento Amazônico, com os deputados Jair Montes (Avante) e Ribamar Araújo (PL) sendo eleitos como vice-presidentes da entidades e os deputados Geraldo da Rondônia e Cirone Deiró também integrando a direção da entidade.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Assessoria