Deputados recebem o pedido para aumento de vagas no CHOA da Polícia Militar

Presidente Alex Redano, Cirone Deiró e Cabo Jhony vão levar o pedido ao Governo

O aumento no número de vagas no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração (CHOA), da Polícia Militar, foi solicitado ao presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), junto com os deputados Cirone Deiró e Cabo Jhony Paixão. Os sargentos da PM em Vilhena, Gatti, Ivan, Maiko e Rodrigo apresentaram o pedido para que as vagas no CHOA fossem elevadas de 35 para 85, oferecendo mais oportunidades para os sargentos que desejarem subir de patente, através da formação em oficial da administração.



“É um pedido justo e que com certeza conta com o apoio dos deputados estaduais. Vamos levar essa reivindicação para o Governo, via Casa Civil, para que possa interceder junto ao comando geral da Polícia Militar para ampliar esse número de vagas, dando mais oportunidades para que sargentos consigam galgar postos de oficiais, através de um curso de formação”, disse Redano.



Cirone Deiró, que intermediou o encontro, detalhou que foi informado previamente que a questão orçamentária não seria um empecilho, pois o Governo teria disponibilidade de recursos para ampliar as vagas. “O que vamos fazer é mostrar a necessidade de aumento nas vagas e que a PM sairia ganhando com a formação de mais oficiais. Se dispõe do recurso que garante essa ampliação, que seja determinada essa elevação no número de vagas”, completou.



Cabo Jhony também reforçou seu apoio ao pedido dos policiais militares e disse que o seu mandato está à disposição para contribuir. “É uma demanda justa e que conta com o meu apoio integral e também dos demais parlamentares, pois a PM necessita preencher muitos quadros dentro de seu organograma e esse aumento iria permitir a cobertura dessas necessidades”, acrescentou.

Uma reunião na Casa Civil deverá ocorrer nos próximos dias para tratar da questão e os deputados se mostraram confiantes de que o Governo irá atender ao pleito dos policiais militares.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Diego Queiroz