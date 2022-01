DER atende pedido do deputado Adelino Follador e recupera com encascalhamento a RO-459

Trecho não pavimentado da Rodovia dá acesso ao distrito do Garimpo Bom Futuro

O deputado Adelino Follador (DEM) parabenizou, nesta sexta-feira (14), o chefe da 2ª RR/DER Ariquemes, Rogério Nicacio, e toda equipe que está trabalhando na recuperação da BR-459, trecho com cerca de 20 quilômetros, que interliga o distrito do Garimpo Bom Futuro à RO-457 e BR-364, que estão recebendo patrolamento e encascalhamento nos pontos críticos da via.

O parlamentar disse que fez a solicitação ao órgão, e mesmo neste período chuvoso, o chefe da Residência em Ariquemes não mediu esforços para executar o trabalho, pois a Rodovia é responsável pela escoação das riquezas da região, como minérios, produção agrícola e pecuária, garantindo o sustento das famílias e fomento econômico regional, e estava em péssimas condições.

Adelino disse ainda que: fez a intermediação para que ocorresse a parceria entre o DER, que está executando o trabalho, a Cooperativa do Garimpo, que tem fornecido alimento aos trabalhadores, e a Prefeitura de Alto Paraíso, com o prefeito João Pavan (DEM), que está fornecendo o cascalho utilizado na obra.

Texto e foto: Assessoria