Desafio da nova presidência da OAB é retomar protagonismo da Ordem em Rondônia

A próxima presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia, que será eleita eleita na próxima terça-feira (23), enfrentará desafios e terá adiante a continuidade da crise pandêmica e como nortear a Ordem no período pós-Covid-19. O futuro exige que a nova diretoria olhe com atenção para cada momento profissional dos advogados e advogadas, investindo no processo de virtualização da advocacia, a capacitação e no relacionamento com a classe.

“A OAB-RO precisa se reenergizar. Se mover, respirar novos ares. A advocacia rondoniense não suporta mais os velhos mandamentos, a falta de cuidado e união de nossa classe. A nossa chapa quer, acima de tudo, rejuvenescer a Ordem e dar nova cara à nossa casa”, diz Zênia Cernov, candidata a presidente pela chapa 11 – A Ordem mais próxima de você.

Zênia considera extremamente positivas as propostas que foram construídas pela chapa em parceria com a advocacia do estado. Com ações voltadas às mulheres, à valorização da advocacia, aos jovens advogados e às subseções no interior do estado, ela diz que as reuniões de campanha evidenciaram a necessidade e o anseio de priorizar a administração da entidade para a advocacia militante. “Os desafios são enormes e precisam ser enfrentados com dedicação e afinco, senso de urgência e pondo a advocacia em primeiro lugar”, diz ela.

CAPACITAÇÃO

Zênia Cernov ressalta que a advocacia passa por um momento de grande transformação e o apoio da OAB na capacitação profissional é fundamental, tanto para a jovem advocacia, quanto para profissionais já consolidados.

“Defendemos a capacitação profissional como um pilar fundamental no trabalho da OAB/RO, que deve ofertar um processo permanente de aprendizagem para as advogadas e advogados do Estado, em seus diferentes momentos de carreira”, diz ela. “Essa capacitação deve também ouvir as necessidades práticas da advocacia, com cursos que conversem com a realidade profissional e tenham os olhos voltados para o futuro, contemplando a capital e o interior”, acrescenta.

Entre as propostas para essa área está a criação do aplicativo OAB/RO TECH e da TV ESA, a interiorização das atividades da Escola Superior, a implementação de cursos de aperfeiçoamento da jovem advocacia para o mercado de trabalho, como de marketing jurídico, tecnologia e PJE, e a criação de banco de cadastramento de professores de Direito de Rondônia.

RELACIONAMENTO

Para Zênia, o relacionamento é um dos braços de atuação das entidades de classe e precisa ser encarado como um fator fundamental para o desenvolvimento da advocacia rondoniense e para o aumento da qualidade de vida das advogadas e advogados. “Promover essa interação entre a classe, por meio de cursos, eventos, palestras e a disponibilização de espaços de convivência, saúde e lazer é fundamental, além de ser uma das funções mais importantes da OAB-RO”, afirma a advogada.

A criação da Conferência Estadual do Interior, a construção da sede própria da CAARO, aumento do repasse às subseções através de auxílio financeiro da CAARO e a implantação do Programa de Hotel de Trânsito com descontos estão entre as propostas para essa área.

REPRESENTATIVIDADE

Zênia Cernov deixa claro que a OAB tem a função de representar as advogadas e advogados perante a sociedade e resguardar as prerrogativas da profissão, tão importante para a manutenção de uma sociedade livre, plural e democrática. “A nossa chapa quer resgatar essa função social da OAB-RO, fortalecer o diálogo com instituições e o poder público e voltar a ser uma bússola para toda a sociedade rondoniense”, afirma a candidata.

Para que isso aconteça, ela elenca as principais propostas para o fortalecimento dessa representatividade, como a reformulação geral e reajuste anual da tabela de honorários advocatícios, o aperfeiçoamento do sistema eletrônico de pagamento dos alvarás judiciais e a criação dos Conselhos Seccionais nas Subseções que possuem mais de 100 advogados e advogadas, atualização do cadastro de violações de prerrogativas.

