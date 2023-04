Desmatamento em Rondônia cresceu 450% em março de 2023, aponta Imazon

Rondônia perdeu uma área equivalente a 2,2 mil hectares de floresta nativa em março de 2023. O desmatamento é 450% maior do que a quantidade registrada no mesmo período do último ano, segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

Entre os nove estados da Amazônia Legal, Rondônia teve o segundo maior aumento na destruição da floresta, atrás somente do Amazonas, onde o desmatamento calculado foi 766% maior.

Unidades de Conservação

Outro dado negativo no estado é com relação às Unidades de Conservação: dentre as 10 mais desmatadas de toda Amazônia Legal, quatro estão localizadas em Rondônia.

No total, as Unidades de Conservação do estado perderam uma área correspondente a 370 campos de futebol. São elas:

Reserva Extrativista Jaci Paraná: com 200 hectares destruídos;

com 200 hectares destruídos; Reserva Extrativista Rio Preto-Jacundá: com 100 hectares destruídos;

com 100 hectares destruídos; Parque Estadual de Guajará-Mirim: perdeu 40 hectares de floresta;

perdeu 40 hectares de floresta; Reserva Extrativista Angelim: perdeu 30 hectares de floresta.

Desmatamento no parque estadual Guajará-Mirim — Foto: PM-RO/Divulgação

Tanto a Resex Jaci Paraná, quanto o Parque Estadual Guajará-Mirim passaram por uma tentativa de redução dos seus territórios.

Em 2021, uma lei de autoria do governo de Rondônia, que estabelecia a redução de 80% da Resex e 22% do Parque Estadual, foi aprovada na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO). A norma foi declarada inconstitucional em novembro de 2021.

Em fevereiro deste ano, a ALE-RO informou que ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar derrubar a inconstitucionalidade da lei que alterou os limites das Unidades de Conservação.

Desmatamento na Amazônia Legal

Segundo os dados do Imazon, a Amazônia Legal perdeu 867 km² de mata nativa nos três primeiros meses de 2023. Essa é a segunda maior marca de desmatamento da área em 16 anos. A primeira foi registrada em 2021, quando foram derrubados 1.185 km² de floresta de janeiro a março.

Apenas em março de 2023, a destruição foi de 344 km²: um aumento de 180% com relação ao mesmo período de 2022. Os estados mais desmatados – por ordem do maior para menor – são:

Amazonas: 30%

30% Pará: 27%

27% Mato Grosso: 25%

25% Roraima: 8%

8% Rondônia: 6%

6% Maranhão: 3%

3% Acre: 1%



G1

Related