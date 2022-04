Detran abre inscrições para 12 cursos de formação e atualização de condutores em Rolim de Moura

Estão abertas as inscrições para os cursos de atualização e formação de condutores em Rolim de Moura (RO). Há vagas nas áreas de transporte escolar, transporte coletivo, condução de veículos de emergência e transporte de produtos perigosos (confira lista completa abaixo).

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran), entre os objetivos dos cursos estão: formar, aperfeiçoar, instruir e qualificar rondonienses, habilitando para a condução segura desses veículos.

Os interessados em se inscrever podem procurar a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Rolim de Moura, das 7h30 às 13h30, com documentos como:

Carteira Nacional de Habilitação na categoria compatível ao curso que pretende participar

Certificado de conclusão de formação do curso para quem pretende atualizar

Certidão de nada consta da CNH ou histórico do prontuário

Confira lista de cursos disponíveis

Com inscrições abertas até 15 de abril:

Formação em condutores de veículo de transporte escolar

Atualização em condutores de veículo de transporte escolar

Formação em condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros

Atualização em condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros

Formação em condutores de veículo de transporte de cargas indivisíveis

Atualização em Condutores de veículo de transporte de cargas indivisíveis

Com inscrições abertas até 30 de abril:

Formação em condutores de veículo de emergência

Atualização em condutores de veículo de emergência

Formação em condutores de veículos de transporte de cargas de produtos perigosos

Atualização em condutores de veículos de transporte de cargas de produtos perigosos

Formação de mototaxista

Atualização de mototaxista

Ainda segundo o Detran, os cursos devem acontecer entre maio e junho deste ano. O quadro de distribuição de aulas, com informações sobre as disciplinas, horário, professores e local dos cursos serão divulgados com 15 dias de antecedência.

Eventuais dúvidas podem ser sanadas pelo contato: (69) 3442-2366.



