Detran muda local para prova prática da CNH em Porto Velho

Alunos matriculados em autoescolas de Porto Velho precisam ficar atentos ao local para fazer a prova prática. Isso porque, a partir desta primeira semana de fevereiro, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) passou a usar um novo endereço no teste final para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo o Detran, a nova área para teste prático será usada tanto para quem deseja emitir CNH de categoria ‘A’ quanto para o tipo ‘B’, que inclui baliza.

Os testes de moto e carro serão feitos em uma área coberta e com climatização. Essas provas práticas serão aplicadas pelo Detran sempre de segunda a sexta-feira.

No fim do ano, o Detran informou que prorrogou o prazo para finalizar a primeira habilitação até dezembro. Com a mudança, os candidatos que tentam habilitação terão mais um ano de prazo para concluir seus processos e obter a carteira de motorista.

Serviço

Teste prático para CNH

Endereço: Rua Benedito de Souza Brito;

N°: 4543;

Bairro: Industrial

Cidade: Porto Velho

Examinador do Detran-RO durante teste prático em Porto Velho — Foto: Reprodução/Governo de RO

G1