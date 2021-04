Detran promove leilão online de veículos conservados na regional de Ji-Paraná

Veículos conservados, ou seja, em condições suficientes para voltarem a circular nas vias públicas, serão leiloados de forma online pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO). Os veículos são da regional de Ji-Paraná, RO, que envolve 16 localidades.

O leilão estará aberto para lances de 10 a 12 de maio do corrente ano, das 8h às 13h30. O prazo para visitação nos pátios teve início na segunda-feira (26) e vai até o dia 07 de maio, das 7h30 às 13h30.

Os interessados em arrematar o veículo podem efetuar o lance pela internet, através do site de leilões do Detran (clique aqui). Os interessados também precisam solicitar o registro de arrematante no site.

Os veículos que serão leiloados estão nos pátios das Ciretrans e Postos Avançados de 16 municípios, nos endereços:

Endereço das Ciretrans e Postos Avançados de Rondônia — Foto: Divulgação/Governo de Rondônia

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1