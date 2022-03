Detran promove leilão online de veículos; veja como agendar visitação aos lotes em Porto Velho

Os carros e motos que foram apreendidos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO ) serão leiloados de forma online nos dias 4 e 5 de abril. Os interessados podem visitar os veículos nos pátios do departamento em Porto Velho até 1º de abril.

Pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos ou emancipadas, que tenham cadastro no site do Detran, podem participar dos lances. No final da inscrição, o arrematante deve enviar os seguintes documentos:

Pessoa física

Documento de Identidade original com foto (RG ou CNH)

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

Comprovante de endereço

Pessoa Jurídica

Original digitalizada ou fotografia colorida do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),

RG ou CNH com foto do representante legal.

A confirmação da homologação do cadastro será informada na própria tela de login ou no endereço de e-mail utilizado na inscrição, ao final do cadastro.

Visitação

O período de visitação aos lotes que serão leiloados acontece entre 21 de março a 1º de abril. Na visitação, os interessados devem apresentar documento pessoal original com foto e o comprovante de cadastro de arrematante, que pode ser representado por uma captura de tela (print).

A visitação deve ser agendada previamente pela internet, no site do Detran. Os veículos encontram-se removidos em dois pátios da Coordenadoria Metropolitana de Trânsito (Cometran) na capital:

Pátio 1 , na Avenida Rio Madeira, 6112, Nova Esperança.

, na Avenida Rio Madeira, 6112, Nova Esperança. Pátio 2, na Rua Santa Bárbara 4667, bairro Costa e Silva, próximo ao Colégio Tiradentes.

Para evitar possíveis golpes, o departamento informa a população que nenhum servidor da autarquia está autorizado a facilitar, mediar, comprar ou vender veículos leiloados. Em caso de dúvida de como fazer o cadastro, a orientação é utilizar o Manual de Procedimento para Cadastro de Arrematantes, disponível no site do Detran.

G1