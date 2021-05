Devido a pandemia China decide suspender expedições ao Everest

De acordo com a mídia estatal, a China suspendeu as expedições ao Everest de seu território para evitar qualquer chance de contaminação do Covid-19 por alpinistas nepaleses.

A China, que foi o primeiro país a ser afetado pela pandemia no final de 2019, conseguiu manter a doença sob controle, mas está preocupada com surtos em outros países.

Desde março de 2020, as fronteiras da China foram efetivamente fechadas, e o país agora teme os perigos representados pelo Everest, que a China divide com o Nepal a 8.848 metros.

O Nepal, vizinho da Índia, foi duramente atingido por um segundo surto epidêmico, mas está trabalhando para relançar o turismo depois que a pandemia cancelou a temporada de 2020.

“Todas as atividades de ascensão (para o Everest) foram canceladas” devido às condições sanitárias, de acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua, que não especificou quando a medida entraria em vigor.

A China declarou no início desta semana que iria erguer uma “linha de demarcação” no cume do Everest para se proteger do coronavírus. No entanto, as autoridades não forneceram informações sobre como pretendiam marcar seu território em um espaço tão pequeno, onde caberiam apenas alguns escaladores por vez.

Fonte: Mixrondonia