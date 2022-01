Devo me casar sob o regime de comunhão parcial de bens?

O regime de comunhão parcial ou de comunhão de adquiridos, consiste num regime de bens adquiridos após a constituição do matrimônio, que integram a massa patrimonial do casal. Os bens pertencentes antes do casamento são considerados particulares e não integram a comunhão de bens do casal (VENOSA, 2017).

Esse regime é composto pela comunhão de bens adquiridos durante o casamento a título oneroso ou eventual, ficando consequentemente excluídos os bens adquiridos antes da constância do casamento e os adquiridos durante o matrimônio a título gratuito.(FARIAS; NETTO; ROSENVALD, 2017).

Estipulam-se três diferentes esferas patrimoniais:

Os bens do marido trazidos antes do casamento (particular); Os bens da mulher trazidos antes do casamento (particular); Os bens comuns, acumulados após o matrimônio.

Os bens amealhados são aqueles adquiridos durante a convivência conjugal que geram direito a meação, como: os bens obtidos por fato eventual com ou sem cooperação do outro cônjuge; os bens adquiridos por doação, herança em favor de ambos os cônjuges; os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento; as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; e os frutos decorrentes de bens particulares de cada consorte (VENOSA, 2017).

Já os bens incomunicáveis, como não integram a comunhão inexiste o direito a meação, sendo estes: os bens que cada cônjuge já dispunha anteriormente ao casamento e os decorrentes da herança; os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges; as obrigações pregressas ao casamento; as obrigações derivadas de atos ilícitos, salvo se reverterem em proveito do casal; os bens de uso pessoal e os instrumentos de trabalho pessoal de cada cônjuge; os proventos do trabalho pessoal; e as pensões, meio-soldos, montepios e outras rendas de igual natureza (FARIAS; NETTO; ROSENVALD, 2017).

Sabe-se que o regime de comunhão parcial trata-se do regime supletivo de vontade, para vigorar nos casamentos sem pacto antenupcial, seja este pelo silêncio das partes ou pela hipótese de invalidade da convenção. Trata-se de regime da maior parte dos casamentos realizados, tendo em vista que, no Brasil, não há uma preocupação na escolha do regime de bens através do pacto antenupcial, restando à incidência direta do regime legal supletivo (VENOSA, 2017).

